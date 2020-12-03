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Ограничения в Москве планируют снять к середине следующего года

Ограничения в Москве планируют снять к середине следующего года
Фото: Reuters

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Столичные власти рассчитывают, что экономика Москвы начнёт восстанавливаться к середине следующего года, когда снимут большинство ограничений.

Такие сроки озвучил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В эфире канала "Россия 24" он заявил, что власти столицы рассчитывают перейти "к плановому динамичному восстановлению экономики" к середине следующего года, когда, надеются в мэрии, удастся снять большинство действующих ограничений.

По его словам, в текущем году ожидается снижение валового регионального продукта. "Если говорить про экономику текущего года, то мы ожидаем снижение валового регионального продукта на уровне 3-4% - это меньше, чем изначально прогнозировали", - сказал Ефимов.

В 2021 году планируется "восстановление в аналогичных параметрах уже в плюс".

Ефимов также сообщил, что в текущем году, несмотря на ограничения, предприятия вышли на плановые показатели по целому ряду отраслей. "Общепит в среднем практически выровнялся, отставание на 10-15% от выручки прошлого года. Если посмотреть на торговлю непродовольственными товарами, то мы видим динамику 10-15% относительно показателей прошлого года", - сказал заммэра.

"И в целом, есть взять полный оборот всех компаний, действующих на территории Москвы, то с июля месяца мы видели превышение относительно прежних показателей до сентября включительно плюс 3-4%, в октябре было небольшое снижение минус 3%, и в ноябре мы снова видим положительную динамику относительно показателей прошлого года", - добавил он.

При этом Ефимов отметил, что есть отрасли, где отставание выручки от прошлого составляет до 60%. "Это, конечно, же не касается отраслей, связанных с туризмом, культурно-массовыми мероприятиями. Эти отрасли отстают от выручки прошлого года от 30 до 60%", - сообщил вице-мэр.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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