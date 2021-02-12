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Мэрия Москвы задумалась о поддержке сектора услуг

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве сектор услуг не смог вернуться к докризисным показателям, ему нужна поддержка, заявил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов. Его цитирует пресс-служба городского комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

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Пуртов отметил важность в этой ситуации не столько финансовых, сколько регуляторных мер.

11 февраля в городе прошла первая встреча из серии отраслевых сессий с участием чиновников мэрии и представителей бизнеса. На встрече обсуждалось, как минимизировать последствия пандемии в сферах общественного питания, гостиничного бизнеса и туризма.

Бизнес предлагал снизить ставку НДС для общепита и гостиниц, расширить льготы по налогу на имущество организаций, продлить субсидирование ставок по ранее полученным кредитам, субсидии по лизинговым платежам в туризме, налоговые каникулы. Эти предложения в мэрии проанализируют юридически и с точки зрения финансов, а затем их рассмотрит совет по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при правительстве Москвы.

Всего запланировано пять стратегических сессий.

Сессии организуют в рамках деятельности указанного совета, его возглавляет заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Хроника 27 января 2020 года – 12 февраля 2021 годаЭкономический кризис
Владимир Ефимов Москва коронавирус

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