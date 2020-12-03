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Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы отправил под арест гражданина России, подозреваемого в государственной измене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Под стражу по решению суда был заключен Анатолий Александрович Губанов, заявили в пресс-службе.

Как следует из открытых источников, человек с такой фамилией, именем и отчеством работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где читает курс по "практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов". Согласно сайту МФТИ, Губанов Анатолий Александрович является кандидатом технических наук.

Губанову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Как считает следствие, он мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации либо их представителей.

Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Фабула расследования неизвестна, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Лефортовский суд Москва

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