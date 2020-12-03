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Физтех заявил, что дело о госизмене ученого Губанова не связано с МФТИ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Анатолий Губанов, который, предположительно, был арестован по делу о госизмене в Москве, работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ) по совместительству, его проблемы связаны с основной работой, заявил "Интерфаксу" ректор Физтеха Николай Кудрявцев.

"Я дал поручение, чтобы разобрались, что там такое. Мне сейчас известно, что этот человек, у него другое место работы. Это не связано с Физтехом, с ним он имеет небольшую завязку. У него основное место работы другое, и это там у него проблемы", - сказал Кудрявцев агентству.

Ранее в четверг Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Губанова Анатолия Александровича, подозреваемого в государственной измене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Под стражей он будет находиться как минимум до 2 февраля.

Фабула расследования неизвестна, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Как следует из открытых источников, человек с такой фамилией, именем и отчеством работает в МФТИ, где читает курс по "практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов". Согласно сайту МФТИ, Губанов Анатолий Александрович является кандидатом технических наук.

Губанову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). Как считает следствие, он мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации либо их представителей. Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Москва МФТИ Анатолий Губанов

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