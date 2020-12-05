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Первые 70 пунктов вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве

Первые 70 пунктов вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В столице начиная с субботы заработают первые пункты масштабной бесплатной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Пока прививку могут сделать только работники учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты. В дальнейшем этот список расширится, и, по словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в течение месяца число пунктов вакцинации увеличится до 17-ти.

Как сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин, только за первые пять часов начала электронной записи на прививку вакциной "Спутник V" записались 5 тыс. человек.

Записаться на прививку от COVID-19 можно на две недели вперед на сайте столичной мэрии mos.ru. Пункты вакцинации будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00 без выходных на базе городских поликлиник для взрослых.

Для прививки вакциной "Спутник V" необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации, например, справку с места работы. При этом власти оставляют за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.

Прививку могут сделать жители Москвы в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, не болевшие последние две недели до прививки и в момент вакцинации, не делавшие прививки последние 30 дней, не беременные и не кормящие грудью. Вакцинацию получат только прикрепленные к московским поликлиникам.

Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически. За сутки до повторной вакцинации придет СМС с напоминанием.

Процедура вакцинации займет менее часа: около 10 минут уйдет на осмотр врачом, 15 минут - на подготовку препарата, 30 минут - на наблюдение после прививки.

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