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В России обновлен максимум по числу случаев COVID-19 за сутки

В России обновлен максимум по числу случаев COVID-19 за сутки
Фото: Reuters

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией вновь обновил максимум и составил 28 782 случая в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Второй раз за неделю количество новых случаев COVID-19 в РФ превысило 28 тысяч в сутки, хотя до этого наблюдалось относительное снижение. В оперштабе отмечают, что неравномерность связана с различающимся день ото дня количеством обращений граждан в лаборатории.

В Москве также поставлен новый антирекорд по суточному приросту: 7 993 новых случая. Умерли за сутки 74 пациента, по выздоровлению выписаны 6 584 человека.

В целом по стране за сутки умерли 508 пациентов, выписаны по выздоровлению 27 644 человека. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 431 тыс. 731 случаев коронавирусной инфекции (+1,2%), 42 684 умерших и 1 млн 916 тыс. 396 выписанных. Лечение продолжает 472 651 пациент.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 3 726 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 246 - в Московской области, 495 - в Нижегородской области, 473 - в Карелии, 399 - в Архангельской области, 398 - в Свердловской области, 373 - в Воронежской области, 371 - в Вологодской области, 342 - в Ростовской области, 341 - в Хабаровском крае, 331 - в Красноярском крае, 306 - в Пермском крае, 305 - в Челябинской области, 293 - в Коми, 287 - в Мурманской области, 275 - в Иркутской области, 269 - в Самарской области.

Кроме того, 268 случаев выявлены в Ульяновской области, 262 - в Забайкальском крае, 261 - в Крыму, 258 - в Саратовской области, 251 - в Волгоградской области, 250 - в Кировской области, по 243 - в Бурятии, Омской области, 237 - в Приморском крае, 228 - в Ставропольском крае, 224 - в Алтайском крае, 222 - в Тверской области, 221 - в Ханты-Мансийском АО, 214 - в Ленинградской области, 213 - в Якутии, 211 - в Новгородской области, 205 - в Томской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 05 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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