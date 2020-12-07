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Мосгорсуд вынес приговор украинскому экс-футболисту Василенко за шпионаж

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд назначил 12 лет колонии строгого режима гражданину Украины Василию Василенко за шпионаж, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Василенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ.

Материалы уголовного дела в отношении него имеют гриф "секретно". Процесс в его отношении проходил в закрытом режиме.

Согласно информации СМИ, Василенко, предположительно, бывший футболист, выступавший, в частности, за бердянскую "Дружбу" и мелитопольское "Торпедо".

По данным московских судов, Василенко был задержан в октябре 2019 года, и изначально ему вменялась контрабанда опасных веществ и вооружения или культурных ценностей и биоресурсов (часть 1 статьи 226.1 УК РФ).

Точная фабула уголовного дела в отношении Василенко неизвестна.

Предварительное расследование по делу вело столичное управление ФСБ, которое до настоящего времени не комментировало ситуацию.

Мосгорсуд Украина Василий Василенко

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