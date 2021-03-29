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Апелляционный суд РФ счел законным приговор украинцу Василенко

По данным ФСБ, иностранец пытался передать украинской стороне информацию об С-300

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор гражданину Украины Василию Василенко, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж.

"Приговор Московского городского суда от 7 декабря 2020 года оставлен без изменений, апелляционная жалоба, поданная на приговор - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе апелляционного суда в понедельник.

Таким образом, приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

В свою очередь в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ журналистам в понедельник сообщили, что Василенко намеревался передать украинской стороне информацию о зенитно-ракетных комплексах С-300.

В конце 2019 года Василенко был задержан ФСБ при получении партии комплектующих к С-300 в интересах госконцерна "Укроборонпром", отметили в спецслужбе.

В суде установлено, что Василенко "целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства".

В ходе следствия "собраны исчерпывающие доказательства" виновности иностранца в шпионаже, добавили в ЦОС.

Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Материалы уголовного дела в отношении Василенко засекречены. Процесс в его отношении проходил в закрытом режиме.

Адвокат Василенко поясняла, что он не признал вину в шпионаже, но "признавал состав другого преступления, и то в части, в немного другой ситуации".

Согласно информации СМИ, Василенко - предположительно, бывший футболист, выступавший, в частности, за бердянскую "Дружбу" и мелитопольское "Торпедо".

По данным московских судов, Василенко был задержан в октябре 2019 года, и изначально ему вменялась контрабанда опасных веществ и вооружения или культурных ценностей и биоресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Василий Василенко Мосгорсуд Украина

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