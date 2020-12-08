В Москве завершилась реконструкция кинотеатра "Художественный"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Реконструкция московского кинотеатра "Художественный", которая началась в 2014 году, завершена. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка, который занимался реконструкцией кинотеатра.

Отмечается, что в ходе работ по реставрации был создан баланс сохранения исторического объекта и внедрения самых современных инженерных решений без ущерба памятнику архитектуры.

Одной из самых трудных и кропотливых задач была реставрация и воссоздание исторически ценных элементов, которых кинотеатр лишился в 60-е годы. Над этим трудилась одна из лучших в стране команд реставраторов, которые восстановили более тысячи фрагментов декора с фасадов, из зала, фойе и других здания, говорится в сообщении пресс-службы.

При разработке концепции проекта, уточняется в сообщении, авторы стремились не просто отреставрировать, а вернуть ему исходный облик кинотеатра. Так фасад здания был воссоздан по чертежам Фёдора Шехтеля и фотографиям, имеющимся в архивах. В ходе реставрационных работ были раскрыты заложенные оконные проемы и восстановлен исторический декор: надписи - "Входъ" и "Выходъ" над парадными дверями, вывеска "Художественный электро-театр.

По эскизам архитектора также восстановлены исторические фонари, освещающие главный вход в здание. Вместо утраченного светящегося фонтана с чашей, изначально задуманным Шехтелем, реставраторы по фотографиям на том же месте создали "сухой" фонтан.

"На фасаде кинотеатра теперь расположена современная электронная афиша, не нарушающая исторический облик здания. Новый интерьер "Художественного" сочетает в себе воссозданные исторические элементы, а также современные решения, органически вписывающиеся в общий стиль здания", - отмечается в сообщении.

После реконструкции кинотеатр стал трехэтажным, при этом высотность здания осталась прежней. Новый этаж появился в результате постройки дополнительных перекрытий по левому и правому крыльям здания. Благодаря этому теперь кинотеатр состоит из нескольких залов: большого, рассчитанного на 359 мест, в котором предусмотрены пять мест для маломобильных групп граждан, балкона на 120 мест, включая лоджии, 2-х малых залов на 47 мест - в каждом из них есть по одному месту для маломобильных граждан, а также ВИП зала, рассчитанного на 21 место.

Кроме того, в кинотеатре появился ресторан с авторским меню и бар, расположенный в открытом пространстве главного лобби. Интерьерные решения обновленного кинотеатра позволяют адаптировать пространство под проведение концертов, образовательных мероприятий, встреч с профессионалами киноиндустрии, выставок.

"Художественный" – старейший кинотеатр России, двухэтажное здание с подвалом в стиле эклектики открыли для посетителей в 1909 году. Над проектом работал архитектор Николай Благовещенский. Это было первое в городе здание, предназначенное и оборудованное именно для показа фильмов.

В 1912-1913 годах здание перестроили по проекту Шехтеля. Кроме того, во время капремонта в 1980-х годах были оборудованы дополнительные кинозалы, что существенно изменило внутреннюю планировку здания. В январе 2014 года кинотеатр был закрыт на реконструкцию.