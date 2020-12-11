СК возбудил дело по факту смерти женщины и ребенка при пожаре в Москве

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти женщины и малолетнего ребенка при пожаре на Керченской улице в Москве, сообщила в пятницу официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - сказала Иванова.

По данным следствия, вечером 10 декабря 2020 года в квартире одного из жилых домов, расположенного по Керченской улице в городе Москве, произошло возгорание. Пожарным удалось вывести из квартиры женщину и ее малолетнего ребёнка 2017 года рождения, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались.

Иванова отметила, что в настоящее время следователи работают на месте происшествия.