Два человека, включая ребенка, погибли при пожаре в Москве

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Два человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в жилом доме на юго-западе столицы, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС по Москве.

"В горящей квартире пострадали 2 человека, 1 из них ребёнок. По состоянию на 23:09, к сожалению, люди погибли", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Керченской.

МЧС также сообщает, что в 22:00 четверга пожар был ликвидирован.