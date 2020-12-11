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В Москве откроют крупнейшее в стране производство вакцины "Спутник V"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Завод компании "Р-Фарм", создание которого ведется совместно с правительством столицы на площадке технополиса "Москва", при выходе на полную мощность будет ежемесячно выпускать около 10 млн доз вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску отечественной вакцины против COVID-19. В ближайшие недели в технополисе "Москва" будет открыт современный фармацевтический завод, мощностей которого хватит на проведение вакцинации не только москвичей, но и жителей десятков других субъектов Российской Федерации. Как заявляет компания, здесь будет производиться около 10 млн единиц вакцины в месяц", - сказал Собянин в пятницу во время посещения производства.

Создание завода для выпуска вакцины "Спутник V" является совместным проектом правительства Москвы и компании "Р-Фарм". В производство инвестируют 10 млрд рублей.

Вакцина "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") разработана научным центром имени Н.Гамалеи Минздрава РФ.

Москва Сергей Собянин коронавирус Р-Фарм

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