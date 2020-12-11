В Москве откроют крупнейшее в стране производство вакцины "Спутник V"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Завод компании "Р-Фарм", создание которого ведется совместно с правительством столицы на площадке технополиса "Москва", при выходе на полную мощность будет ежемесячно выпускать около 10 млн доз вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску отечественной вакцины против COVID-19. В ближайшие недели в технополисе "Москва" будет открыт современный фармацевтический завод, мощностей которого хватит на проведение вакцинации не только москвичей, но и жителей десятков других субъектов Российской Федерации. Как заявляет компания, здесь будет производиться около 10 млн единиц вакцины в месяц", - сказал Собянин в пятницу во время посещения производства.

Создание завода для выпуска вакцины "Спутник V" является совместным проектом правительства Москвы и компании "Р-Фарм". В производство инвестируют 10 млрд рублей.

Вакцина "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") разработана научным центром имени Н.Гамалеи Минздрава РФ.