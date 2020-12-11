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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:39Заразились
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С 14 декабря в Москве смогут привиться работники МФЦ, культуры и торговли

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Начиная с 14 декабря в Москве расширяется список групп риска, для которых доступна масштабная вакцинация от COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в пятницу.

"В ближайшие дни должна поступить новая партия вакцины. Поэтому, как и обещал, открываем с понедельника запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска. Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг", - написал он.

Собянин отметил, что работники этих сфер деятельности контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве с 4 декабря, когда была открыта электронная запись на прививки для сотрудников медицинских и образовательных организаций, а также учреждений социальной защиты.

Сами пункты вакцинации заработали с 5 декабря.

Москва коронавирус

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