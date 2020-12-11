"Яндексу" разрешили строительство штаб-квартиры на Воробьевых горах

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы выдали разрешение на строительство штаб-квартиры "Яндекса" на месте бывшей гостиницы "Корстон" на юго-западе Москвы, сообщили в пятницу в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Застройщик ООО "Яндекс" получил разрешение на строительство делового центра на Воробьевых горах. Объект возведут на улице Косыгина, д. 15 в районе Гагаринский на месте бывшей гостиницы "Корстон", - говорится в сообщении.

Строительство планируется завершить до августа 2026 года. В здании высотой от 13 до 16 этажей разместятся офисы, технические помещения, подземная автостоянка на 1,4 тыс. машин.

Компания "Яндекс" закрыла сделку по покупке участка за $145 млн под новую штаб-квартиру на улице Косыгина в Москве в декабре 2018 года. Общий бюджет проекта без учета стоимости земли оценивался в $275-330 млн.

В настоящее время "Яндекс" арендует 27 тыс. кв.м офисных площадей в бизнес-парке "Аврора" и 61 тыс. кв.м в БЦ "Красная роза". Соглашения об аренде обоих офисов истекают 31 декабря 2021 года. В московских офисах "Яндекса" работает около 6,5 тыс. сотрудников.

Автором проекта новой штаб-квартиры "Яндекса" выступило лондонское бюро PLP Architecture, главный архитекто – Ли Полисано. В проектировании также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Проект благоустройства территории разработает компания Arteza, которая участвовала в создании парка "Зарядье".

Девелопером проекта выступает компания MR Group.

В здании обустроят два больших конференц-зала, образовательный комплекс и музей "Яндекса". Также будут открыты кафе, рестораны, аптеки и предприятия сервиса. На территории также появится новый парк площадью около 2 га.