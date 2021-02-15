В Москве снесли гостиницу, на месте которой будет штаб-квартира "Яндекса"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Завершен демонтаж надземной части гостиницы "Корстон", на месте которой построят штаб-квартиру "Яндекса", сообщил генеральный директор компании "КрашМаш" Виктор Казаков в понедельник.

"Демонтаж фундаментов, рециклинг и вывоз строительного мусора на полигоны планируется завершить до конца марта", - сказал Казаков.

Он отметил, что на площадке задействованы пять гусеничных экскаваторов, а также самый большой в России экскаватор-разрушитель CAT-390 c вылетом стрелы до 60 метров. "Работы выполнялись комбинированным методом, то есть демонтаж верхних этажей проводился с помощью двух башенных кранов и средств малой механизации, а нижних с помощью экскаваторов-разрушителей", - добавил Казаков.

Он подчеркнул, что разбор бывшей гостиницы осложнялся близостью жилых домов. "Из-за этого было ограничено время, когда можно проводить шумные работы. По этой же причине здание разбиралось более мелкими фрагментами, чем обычно", - уточнил он.

По его словам, на площадке наладили систему пылеподавления. "На площадке постоянно работали 2 мощные пылеподавляющие пушки, аналогичные тем, которые используют на горнолыжных склонах для снега. Они расходуют около 70 кубометров воды за день", - пояснил Казаков.

Он подчеркнул, что такие меры позволили выполнить работы по разбору 20-этажного здания в непосредственной близости от жилых домов максимально безопасно для их жителей.

Здание гостиницы было возведено в 1976 году на Воробьевых горах в преддверии Летних Олимпийских игр 1980 года. В конце 2018 года комплекс был приобретен компанией "Яндекс", которая разместит здесь свою штаб-квартиру.