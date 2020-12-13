Пассажир упал под поезд на станции "Сокол" московского метро

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Пассажир упал на рельсы на Замоскворецкой линии столичного метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, инцидент произошел около 11:35 на станции "Сокол". Пассажир попал под прибывающий поезд. Чтобы его достать, было снято напряжение контактного рельса.

Собеседник агентства не располагает информацией о состоянии пассажира.

В пресс-службе столичного метро подтвердили, что из-за человека на путях прервано движение поездов на участке Замоскворецкой линии "Речной вокзал"-"Белорусская".