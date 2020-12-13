Упавший под поезд столичного метро мужчина погиб

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Несчастный случай произошел утром в воскресенье на Замоскворецкой линии столичного метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По неустановленным причинам, на станции "Сокол" мужчина упал под прибывающий поезд. Спасти его жизнь не удалось", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел около 11:35, для извлечения пассажира снималось напряжение контрактного рельса почти на 30 минут.

В пресс-службе столичного метро сообщили, что из-за человека на путях было прервано движение поездов на участке Замоскворецкой линии "Речной вокзал" - "Белорусская".

В 12:15 в пресс-службе сказали, что движение на линии после инцидента с пассажиром восстановлено.

Как сообщили в метрополитене, "ранее из-за человека на пути на станции "Сокол" машинист одного из состава применил экстренное торможение".