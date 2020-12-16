Покупка однокомнатной квартиры в Москве окупится почти через 20 лет

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Срок окупаемости вложений в покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья в Москве вырос с 16 до 19,5 лет по итогам текущего года, подсчитали в "Инком-Недвижимости".

"Средняя цена предложения стандартной "однушки" на "вторичке" старой Москвы повысилась до 8,2 млн рублей, в то время как усредненная арендная ставка такого лота снизилась до 35 тыс рублей. В итоге срок окупаемости типовой однокомнатной квартиры вырос до 19,5 лет, а доходность, наоборот, уменьшилась - сейчас она составляет 5,1% годовых", - отмечается в исследовании компании.

Эксперты говорят, что рост срока окупаемости связан с разнонаправленными векторами ставок аренды и цен покупки квартиры.

"В таких условиях исключается дальнейший рост цен. В противном случае - при увеличении стоимости "вторички" - из этого сегмента начнут уходить покупатели-инвесторы", - комментирует директор департамента вторичного рынка компании Сергей Шлома.

В компании также отмечают, что вторичное жилье в старой Москве по итогам 2020 года в сравнении с его началом подорожало на 11,9%. Если в начале года средняя цена предложения 1 кв. м на вторичном рынке жилья столицы составляла 212,1 тыс. рублей, то к концу текущего года она увеличилась до 237,3 тыс. рублей.

По мнению экспертов, рынок вторичного жилья ожидает спад уже в следующем году. Менее вероятный сценарий - колебания ценников в пределах 5%, так как есть факторы, которые потенциально могут привести как к небольшому росту цен, так и к их снижению.