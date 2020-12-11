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Хуснуллин заявил о подорожании жилья в РФ в среднем на 8%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Цены на жилье в России выросли в среднем на 8%, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В целом обстановка в стране такая, стоимость жилья выросла в целом по стране примерно на 8%", - сказал Хуснуллин в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что в дальнейшем не прогнозирует резкого роста цен на жилье.

"Я думаю, что вот этот скачок произошел, дальше примерно где-то будет на уровне инфляции или чуть выше инфляции, но это так по моим ощущениям", - подчеркнул Хуснуллин.

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Он пояснил, что одной из причин удорожания жилья стал переход строительной отрасли на проектное финансирование, при котором застройщики обращаются за кредитами в банки.

"Второе – валютная, курсовая разница появилась. Рубль ослаб, у нас от 10 до 25% различных видов строительства занимает доля импортных материалов и оборудования. Третье – надо понимать, что заработная плата из-за оттока мигрантов поднялась", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее Хуснуллин сообщал, что выросшие цены на жилье позволили застройщикам начать больше проектов, а рост предложения на рынке не даст повыситься ценам в дальнейшем.

"Стройка – это спрос и предложение. Чтобы цена не росла, нужно больше строить. Для того чтобы больше строить, цена должна быть экономически рентабельной... Когда чуть-чуть повысилась цена, это привело к тому, что большее количество проектов появится на рынке. Чем больше будет появляться проектов на рынке, тем больше будет предложение, больше будет выбор, и цена тогда в дальнейшем не будет расти. Увязка баланса спроса и предложения – это задача правительства, над которой мы сейчас работаем", - говорил он.

Он также подчеркнул, что рост цен нельзя связывать только с популярностью программы льготной ипотеки – влияют и другие факторы.

В аналитическом центре ДОМ.РФ сообщали, что рост цен на новостройки в РФ за девять месяцев 2020 года составил в среднем 10,5%. По оценкам экспертов, к концу года рост цен замедлится, в следующем году он будет не выше уровня инфляции.

Марат Хуснуллин

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