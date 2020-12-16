Москвичей предупредили о снеге и гололеде вечером в среду

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - МЧС предупреждают москвичей о неблагоприятных погодных условиях вечером в среду и в ночь на четверг.

"В период с 21.00 16 декабря до 10 часов утра 17 декабря в Москве местами ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица", - сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Спасатели рекомендуют снизить скорость и соблюдать дистанцию на дорогах, а также не парковать автомобили под деревьями.