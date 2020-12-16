В Москве в ближайшие дни ожидаются легкий снег и переходы через ноль

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В четверг 17 декабря в Москве и Подмосковье потеплеет до положительных температур, погода будет облачной с небольшим снегом и мокрым снегом, сообщил Гидрометцентр России.

Днем в столичном регионе будет от нуля до плюс 2 градусов. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на пятницу похолодает до минус 4 градусов, пройдет снег. В пятницу днем будет регионе будет по-прежнему облачно, продолжится небольшой снег при температуре минус 2-4 градуса, гололедица на дорогах местами может быть сильной.

На выходных погода останется облачной, ожидается снег, но снова потеплеет. Днем в субботу в Москве и области ожидается от минус двух до нуля градусов, в воскресенье от -4 до +1 градуса.