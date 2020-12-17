ТЦ "Океания" грозит миллионный штраф за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Крупный торговый центр "Океания" на западе Москвы могут оштрафовать на 1 млн рублей за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Игорь Козиков журналистам в среду.

"Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией был проведен рейд в торговом центре "Океания" на Кутузовском проспекте в Москве. Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями ТЦ", - сказал он.

По словам Козикова, по указу мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями.

По результатам проверки администрация ТЦ "Океания" приглашена в ОАТИ для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, уточнил инспектор.

Он добавил, что штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тыс. рублей, а если, в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека то до 1 миллиона рублей.

Ранее на текущей неделе ОАТИ выявила нарушения мер профилактики COVID-19 в ТЦ "Охотный ряд" и "Европейский", которым также грозят крупные штрафы. Однако позже столичное управление Роспотребнадзора выпустило сообщение, что его специалистами не выявлены нарушения противоэпидемических требований в "Европейском".