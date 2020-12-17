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Что случилось этой ночью: четверг, 17 декабря

Заявление Еревана о помощи РФ, успешное приземление китайской капсулы с лунным грунтом, две конференции Путина

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ереван заявил, что РФ помогла армянским военным вырваться из окружения. Российские миротворцы помогли армянским военнослужащим выйти из окружения на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.

- ТЦ "Океания" грозит миллионный штраф за нарушение мер профилактики COVID-19. Штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тыс. рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то сумма вырастет до 1 миллиона рублей.

- Публикация доклада разведывательного сообщества об иностранном влиянии на выборы США в 2020 году будет отложена. По данным Fox News, в разведывательном сообществе возник спор о том, что стоит в него включать.

- Капсула китайского зонда с лунным грунтом успешно приземлилась. Место уже обнаружено, однако операция осложняется темным временем суток и большим снежным покровом в районе посадки.

- Владимир Путин разом проведет два эфира: президент пообщается с журналистами и ответит на вопросы россиян.

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