В Москве разрешили достроить культурный центр при бассейне "Чайка"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы выдали разрешение на достройку пятиэтажного универсального культурно-спортивного центра "Чайка" рядом с одноименным бассейном в Хамовниках, объявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Проект был заморожен десять лет.

Стройку по адресу Турчанинов переулок, дом 3, строение 3 начали в 2000-х годах. Сейчас это коробка, завешенная строительной сеткой. Новое проектное решение разработал ГУП "Моспроект-2".

По словам Бочкарева, это будет пятиэтажное здание площадью 17 тыс. кв.м с тремя подземными этажами. В нем обустроят фитнес-зону с залом аэробики, раздевалками и душевыми, тренажерный зал, залы для тенниса, банный комплекс, медцентр и другую инфраструктуру. На территории будет оборудовнаа подземная автостоянка на 96 машин и наземная парковка.

"На первом этапе завершат возведение каркаса здания, выполнят наружную и внутреннюю отделку, на втором - проложат инженерные сети, проведут благоустройство и озеленение", - уточнил заммэра.