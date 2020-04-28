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Долгострой у московского бассейна "Чайка" превратят в культурно-спортивный центр

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Москве, в здании у бассейна "Чайка" в Турчаниновом переулке, которое начали строить в нулевых годах и заморозили, разместится культурно-спортивный центр. Достроить его пообещал через пресс-службу Москомархитектуры главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Сейчас это коробка, завешенная строительной сеткой.

Новое проектное решение разработали в ГУП "Моспроект-2" по заказу ОАО "Чайка". Архитектурные решения фасадов будут выполнены в соответствии с изначально задуманной концепцией, пообещали в ведомстве.

Это будет здание общей площадью около 17 000 квадратных метров. В подземной его части будет парковка и СПА с банным комплексом. Также там разместят "полноценный фитнес с тренажёрными залами, фитобар, магазин спецтоваров и так далее", пообещал Кузнецов.

На пятом этаже обустроят ресторан с панорамным видом на Москву.

Москомархитектура Чайка Сергей Кузнецов

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