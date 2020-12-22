В Москве выросло число госпитализированных с COVID по сравнению с 21 декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных с COVID-19 в Москве выросло более чем на 200 человек по сравнению с прошлыми сутками, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.

"В столице подтверждено 7237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1844 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 500 человек",- сказали в оперштабе.

Накануне, 21 декабря, количество заболевших составило 7797, было госпитализировано 1585 пациентов.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 750 934 случая коронавируса, 577544 пациента вылечились от инфекции. Количество жертв заболевания составило 10 540 человек.