В России за сутки выявили 28 776 новых случаев коронавируса

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Еще 28 776 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб.

В Москве суточный прирост составил 7237.

В столице за сутки скончался 71 человек, по смертности от коронавируса на первом месте Петербург - за сутки там умерло 82 человека.

За сутки в стране скончался 561 человек, общее число жертв выросло до 51 912.

Поправились и выписаны уже 2 млн 319 520 пациентов, в том числе 24 158 за последние сутки.

Москва остается лидером по числу новых случаев заболевания COVID-19, следом идет Петербург - 3 760 выявленных за сутки эпизодов. Еще 1 498 в Московской области, 503 - в Нижегородской области, 400 - в Свердловской области, 398 - в Псковской области, по 388 - в Архангельской, Воронежской областях и в Карелии, 385 - в Ростовской области, 367 - в Вологодской области, 354 - в Крыму, 339 - в Хабаровском крае, 332 - в Пермском крае, 330 - в Красноярском крае, 309 - в Челябинской области, 304 - в Самарской области. В остальных субъектах РФ менее 300 новых заболевших.