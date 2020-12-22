Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:37Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 78 704 434+693 002

В России за сутки выявили 28 776 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 28 776 новых случаев коронавируса
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Еще 28 776 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб.

В Москве суточный прирост составил 7237.

В столице за сутки скончался 71 человек, по смертности от коронавируса на первом месте Петербург - за сутки там умерло 82 человека.

За сутки в стране скончался 561 человек, общее число жертв выросло до 51 912.

Поправились и выписаны уже 2 млн 319 520 пациентов, в том числе 24 158 за последние сутки.

Москва остается лидером по числу новых случаев заболевания COVID-19, следом идет Петербург - 3 760 выявленных за сутки эпизодов. Еще 1 498 в Московской области, 503 - в Нижегородской области, 400 - в Свердловской области, 398 - в Псковской области, по 388 - в Архангельской, Воронежской областях и в Карелии, 385 - в Ростовской области, 367 - в Вологодской области, 354 - в Крыму, 339 - в Хабаровском крае, 332 - в Пермском крае, 330 - в Красноярском крае, 309 - в Челябинской области, 304 - в Самарской области. В остальных субъектах РФ менее 300 новых заболевших.

Хроника коронавируса. Декабрь.

23
В больнице Святого Рафаэля в Риме организовали встречи детей с родственниками21 декабря. Франция закрыла границы с Великобританией. Страны Европы начали ограничивать транспортное сообщение с Великобританией, поскольку на острове быстро распространяется новый штамм COVID-19, особо контагиозный.18 декабря. Китайские власти планируют к Празднику весны - Новому году по лунному календарю - вакцинировать от коронавируса не менее 50 млн человек. Для вакцинации будут использоваться китайские вакцины от Sinopharm и Sinovac Biotech Ltd.17 декабря. Оперный певец Стефан Сенешаль исполнил рождественские песни из окна своей квартиры в Париже во время частичного локдауна по коронавирусу.16 декабря. В Неаполе на фигуру супергероя комиксов Marvel Халка надели маску.15 декабря. В Лондоне прошел очередной протест против коронавирусных ограничений и принудительной вакцинации.14 декабря. Жители Барселоны добровольно вызвались проверить эффективность нового экспресс-анализа на антитела к коронавирусу. Медики провели экспресс-тест 500 добровольцам, после чего отправили их на бесплатный концерт.11 декабря. В немецком Реннингене в католической церкви святого Мартина рядом с Рождественским вертепом установили увеличенную модель коронавируса.10 декабря. Подвиг медицинских работников в период пандемии коронавируса вдохновляет уличных художников на новые работы. На фото: врач за пределами клиники в Шах-Аламе, Малайзия.9 декабря. Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.8 декабря. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом. 7 декабря. В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии.7 декабря. Гватемала остается страной с наибольшим количеством смертей от COVID-19 в Центральной Америке - 4250 жертв. Следом идут Панама и Гондурас, где около 3100 и 2900 смертей соответственно.4 декабря. Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час.3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, снова открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.Сотрудник службы социальной поддержки распыляет дезинфицирующее средство в католической церкви Св. Петра перед Рождеством во время второй волны коронавируса SARS-CoV-2 в Карачи, Пакистан
В больнице Святого Рафаэля в Риме организовали встречи детей с родственниками
Хроника 09 января – 24 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости

"Интерфакс" объединяет все сервисы для участников рынка закупок под брендом "Маркер"

Пандемия коронавируса

В России зарегистрирован новый антирекорд по COVID-19

В России зарегистрирован новый антирекорд по COVID-19

ВС разъяснил ситуацию с COVID-мораторием и давно назревшим банкротством

ВС разъяснил ситуацию с COVID-мораторием и давно назревшим банкротством

Севастопольский спортсмен задержан по подозрению в убийстве жены

Законопроект о "золотых визах" для иностранных инвесторов согласован ведомствами РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 24 декабря

Американский госдеп обвинил ФСБ в отравлении Навального "Новичком"

Американский госдеп обвинил ФСБ в отравлении Навального "Новичком"

Госдума проведет последнее заседание осенней сессии

Госдума проведет последнее заседание осенней сессии

Что произошло за день: среда, 23 декабря

Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');