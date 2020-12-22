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Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом

Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом
Александра Пахмутова и Николай Добронравов
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов госпитализированы с коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" близкая знакомая семьи.

"Они госпитализированы в ЦКБ. Чувствуют себя нормально", - сказала собеседница агентства.

Пахмутова – советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, среди которых "Песня о тревожной молодости", "Геологи", "Старый клен", "Орлята учатся летать", "Нежность", "Трус не играет в хоккей", "Мелодия", "Надежда", "Беловежская Пуща", "Как молоды мы были", "Команда молодости нашей", "До свиданья, Москва" и др.

Добронравов – советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР. Родился 22 ноября 1928 года. Автор множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.

Александра Пахмутова Николай Добронравов коронавирус

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