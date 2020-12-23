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Что случилось этой ночью: среда, 23 декабря

Госпитализация Пахмутовой и Добронравова, нехватка мигрантов в России, высылка российских дипломатов из Колумбии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Колумбия и Россия обменялись высылкой дипломатов. Предполагается, что россияне собирали информацию, касающуюся Венесуэлы.

- Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом. "Они госпитализированы в ЦКБ. Чувствуют себя нормально", - сказала собеседница агентства.

- Сроки ввода жилья в РФ срывались из-за нехватки мигрантов. Сокращение иностранной рабочей силы в 2020 году составило от 20% до 50% в разных регионах.

- Дипломаты РФ и КНР в ООН иронично попрощались с покидающим СБ постпредом ФРГ. Зампостпреда РФ Дмитрий Полянский заявил: "Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с Вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого: "Как жаль, что Вы наконец-то уходите". "Я хочу пожелать Вам от всего сердца: "Скатертью дорога, посол Хойсген", - сказал заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

- Иголку обнаружили в сердце пациента врачи областной больницы Приамурья. Пациент напоролся на иглу, которая случайно оказалась в постели.

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