Церкви передали "Малое Вознесение" на Большой Никитской

Фото: Официальный сайт Храма Вознесения Господня

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Департамент городского имущества Москвы распорядился передать в собственность РПЦ здание церкви Вознесения Господня на Большой Никитской (Малое Вознесение), дома причта и церковной лавки. Об этом сообщило Финансово-хозяйственное управление РПЦ.

Каменный храм с двухъярусной колокольней построен в конце XVI века и является объектом культурного наследия федерального значения. В 1877 году в храме были увеличены южный придел и паперть.

Дом причта был построен в 1878 году как оранжерея, но в 1893 году его перестроили под жилье. В 1997 году это здание реконструировали с изменением габаритов корпуса и переоформлением фасадов, с тех пор его используют как дом причта церкви Вознесения Господня.

Церковная лавка была построена в 1907 году как торговое здание с палаткой, по этому назначению используется и сегодня.