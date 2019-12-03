РФ оформила право собственности на объекты Андроникова монастыря в Москве

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Зарегистрировано право собственности РФ на объекты ансамбля Андроникова монастыря, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра во вторник.

"Управлением Росреестра по Москве осуществлена государственная регистрация ранее возникшего права собственности Российской Федерации на объекты, входящие в состав ансамбля Андроникова монастыря, расположенные в Таганском районе по адресу: г. Москва, Андроньевская площадь, д. 10, стр. 3, стр. 10, стр. 11, стр. 12", - говорится в сообщении.

Право собственности установлено в отношении зданий общей площадью 2,2 тыс. кв. м., среди которых церковь Михаила Архангела XVII века, трапезная палата XVI века и настоятельские покои XVII века.

В марте 2019 года патриарх Кирилл попросил Росимущество передать РПЦ Спасо-Андроников монастырь. В обращении предстоятеля РПЦ говорилось, в частности, о передаче в ее собственность таких объектов культурного наследия федерального значения, как Спасский собор XV века, трапезная палата, братский корпус и настоятельские палаты, церковь Архангела Михаила и др.

В июне в музее Рублева заявили, что переговоры с РПЦ в комиссии идут сложно, церковь не хочет уступать музею даже часть недвижимости и музею грозит выселение. Представители церкви на это сказали, что не собираются форсировать переезд музея и готовы ждать хоть 20 лет, пока музей не обустроится в предоставленных ему мэрией зданиях.

На следующий день директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что есть план развития музея Рублева, разработанный с участием патриархии, и совместный план развития Андроникова монастыря, который предусматривает "строительство больших хранилищ, музейных пространств, передачи части зданий для того, чтобы там существовал монастырь".

Директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов в ноябре сказал, что Спасо-Андроников монастырь еще не передан Русской православной церкви, продолжаются переговоры о совместном использовании его комплекса РПЦ и музеем имени Андрея Рублева

Чем примечателен Андроников монастырь

На территории Андроникова монастыря расположены древнейшие каменные постройки Москвы, здесь находится Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Ансамбль монастыря имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Спасо-Андроников монастырь знаменит тем, что именно здесь принял постриг и подвизался преподобный Андрей Рублёв (фрагмент его росписи сохранился в алтаре Спасского собора - древнейшем храме Москвы за пределами Кремля).

Кроме того, именно в этом монастыре москвичи встречали войско Дмитрия Донского после победы на Куликовом поле, здесь захоронены герои Куликовской битвы, Великой Северной и Семилетней войны, войны 1812 года, московские градоначальники, семьи Волконских, Трубецких, Суворовых, Мусиных-Пушкиных, Римских-Корсаковых и других известных династий.