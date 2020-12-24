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С понедельника в Москве COVID-вакцинация откроется еще для нескольких групп

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - С 28 декабря в Москве значительно расширится круг категорий москвичей, которым будет доступна вакцинация от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте в четверг.

С понедельника привиться смогут люди, занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды.

Сделать прививку смогут также волонтеры и люди, работающие в некоммерческих и религиозных организациях. "В новогодние и рождественские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом", - отметил мэр Москвы.

Он сообщил, что в новогодние праздники пункты вакцинации от COVID-19 будут работать.

В минувший вторник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом Собянин сообщил, что на прививку записались 40 тысяч человек, уже привились 25 тысяч.

Запись началась с 4 декабря, с 5 декабря заработали 70 прививочных пунктов. В настоящее время бесплатно вакцинироваться от COVID-19 могут жители Москвы, работающие в сферах здравоохранения, образования, соцзащиты, торговли, СМИ, промышленности, культуры, транспорта и энергетики.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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