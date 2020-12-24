В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Еще 74 человека с пневмонией и положительными тестами на коронавирус скончались в Москве за прошедшие сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 10 689 до 10 763 человек.

Накануне сообщалось о смерти 76 человек с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 764 789 случаев COVID-19, 588 280 заболевших выздоровели.