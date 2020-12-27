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В Москве задержали человека, пытавшегося ранее ограбить банк

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали подозреваемого в попытке ограбления банка в центре Москвы в минувший вторник, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Как рассказали в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе, подозреваемый был задержан в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города. Им оказался 29-летний приезжий, который при задержании оказал сопротивление, заявили в полиции.

Источник агентства уточнил, что подозреваемым является безработный уроженец Киргизии.

В настоящее время, по данным МВД, мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ (разбой).

МоскваВооруженный мужчина напал на банк в центре Москвы, но ничего не взялЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что 22 декабря вооруженный мужчина совершил нападение на банк в центре Москвы по адресу Зацепский вал, дом 5, но убежал, ничего не взяв. От действий нападавшего никто не пострадал.

Как сказал "Интерфаксу" информированный источник, в момент нападения в банке находилось примерно пять человек.

Москва МВД

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