В Москве задержали человека, пытавшегося ранее ограбить банк

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали подозреваемого в попытке ограбления банка в центре Москвы в минувший вторник, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Как рассказали в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе, подозреваемый был задержан в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города. Им оказался 29-летний приезжий, который при задержании оказал сопротивление, заявили в полиции.

Источник агентства уточнил, что подозреваемым является безработный уроженец Киргизии.

В настоящее время, по данным МВД, мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ (разбой).

Ранее сообщалось, что 22 декабря вооруженный мужчина совершил нападение на банк в центре Москвы по адресу Зацепский вал, дом 5, но убежал, ничего не взяв. От действий нападавшего никто не пострадал.

Как сказал "Интерфаксу" информированный источник, в момент нападения в банке находилось примерно пять человек.