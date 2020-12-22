Вооруженный мужчина напал на банк в центре Москвы, но ничего не взял

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Московская полиция разыскивает мужчину, напавшего на отделение одного из столичных банков.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского управления МВД, в полицию поступил сигнал о нападении на банк по адресу: Зацепский вал, дом 5.

По предварительным данным, в помещение вошёл неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему деньги.

В МВД отметили, что мужчина несколько раз выстрелил и скрылся с места происшествия, ничего не взяв. Никто не пострадал.

В настоящее время полицейские проводят разыскивают нападавшего.