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Вооруженный мужчина напал на банк в центре Москвы, но ничего не взял

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Московская полиция разыскивает мужчину, напавшего на отделение одного из столичных банков.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского управления МВД, в полицию поступил сигнал о нападении на банк по адресу: Зацепский вал, дом 5.

По предварительным данным, в помещение вошёл неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему деньги.

В МВД отметили, что мужчина несколько раз выстрелил и скрылся с места происшествия, ничего не взяв. Никто не пострадал.

В настоящее время полицейские проводят разыскивают нападавшего.

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