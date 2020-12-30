Москвичей предупредили об активизации лжекоммунальщиков на Новый год

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Мошенники под видом сотрудников коммунальных служб активизируются в новогодние праздники, москвичам следуют быть осторожнее, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в среду.

"К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - рассказал Бирюков журналистам.

Он попросил москвичей быть внимательнее в предстоящие праздничные дни и не попадаться на такие уловки. "Обращаю внимание, что городские службы в период с 31 декабря по 11 января не планируют проведение поквартирных обходов и проверок", - пояснил заммэра.

Бирюков напомнил, что сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения.

По его словам, специалисты приезжают только по заявкам граждан, время приезда согласовывается. "Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то на 100% это - мошенники", - подчеркнул заммэра.

По его словам, информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит.

Бирюков добавил, что уточнить информацию о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.