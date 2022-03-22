Суд отправил в колонию женщин, обворовывавших стариков под видом проверок на COVID-19

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Красноярске Железнодорожный районный суд назначил реальные сроки в колонии общего режима двум женщинам, которые под видом обхода квартир пенсионеров ради проверок на заражение коронавирусом обворовывали их, сообщила краевая прокуратура.

Следствие и суд установили, что с 24 по 26 января 2021 года они ходили по квартирам в Железнодорожном, Центральном и Советском районах города, выдавали себя за врачей и предлагали пенсионерам пройти осмотр и проверку на коронавирусную инфекцию. Пока одна из них отвлекала хозяев квартиры, имитируя осмотр, вторая искала и крала деньги и золотые украшения.

По версии следствия, они украли ценности на 150 тысяч рублей у горожан в возрасте от 51 до 100 лет. Суд признал их виновными в кражах и покушении на кражу.

24-летняя омичка получила четыре года лишения свободы, ранее судимая 32-летняя жительница Новосибирска - пять лет колонии. Приговор в законную силу еще не вступил.