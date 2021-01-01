Московский транспорт в новогоднюю ночь перевез 315 тыс. пассажиров

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В новогоднюю ночь в Москве, когда метро и МЦК (Московское центральное кольцо) работали без перерывов, а более сотни маршрутов наземного общественного транспорта - до 03:30, ими воспользовались более трехсот тысяч человек.

"Из-за ограничений в этот раз люди меньше ездили в транспорте. Мы перевезли в 2,4 раза меньше пассажиров, чем в прошлую новогоднюю ночь - 315 тыс. человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента транспорта столицы в пятницу.

При этом метрополитеном и МЦК воспользовались 284 тыс. пассажиров.