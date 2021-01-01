В Москве в новогоднюю ночь от пиротехники пострадали свыше 10 человек

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь мелкие травмы и ожоги получили более десятка москвичей разного возраста, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительной информации, от пиротехники в быту и во дворах города пострадали свыше 10 человек. Среди них - трое детей и подростков", - сказал собеседник агентства.

По его информации, организованные праздничные фейерверки в столице прошли на 11 специальных площадках с соблюдением необходимых мер безопасности и без происшествий.