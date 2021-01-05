Суд в Москве арестовал имущество 19 бывших руководителей Инвестбанка

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 30 декабря 2020 года удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) об аресте имущества 19 бывших руководителей московского Инвестбанка.

Как следует из картотеки суда, 29 декабря в суд поступило заявление агентства о принятии мер обеспечения в рамках его иска о привлечении бывших топ-менеджеров к субсидиарной ответственности на сумму более 40,5 млрд рублей.

В определении суда, размещенном на сайте, отмечается, что "был установлен факт недобросовестности и неразумности осуществления контролирующими лицами возложенных на них обязанностей. Необходимость принятия обеспечительных мер объективно следует из значительного размера имущественных требований (40 543 052 000 руб.) и возможности отчуждения заинтересованными лицами принадлежащего им имущества".

Ранее сообщалось, что Верховный суд (ВС) РФ 19 ноября 2020 года отказал бывшим руководителям Инвестбанка в пересмотре решения о привлечении их по иску АСВ к субсидиарной ответственности.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 3 июля 2019 года удовлетворил заявление АСВ. Конкретная сумма взыскания денежных средств будет определена позднее, после формирования конкурсной массы банка. АСВ просило суд привлечь экс-руководителей Инвестбанка к субсидиарной ответственности на сумму 40,5 млрд рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре 2019 года частично отменил определение о привлечении к ответственности, но кассационный суд в августе 2020 года оставил в силе судебный акт первой инстанции. Не согласившись с этим, ответчики обратились в Верховный суд России, который им в ноябре отказал.

Между тем ВС РФ 17 января 2018 года отказал АСВ в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций об отказе в принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества 20 лиц, ранее контролировавших Инвестбанк, на общую сумму 40,5 млрд рублей.

Суды трех инстанций посчитали, что АСВ "не представило доказательства того, что ответчики предпринимают какие-либо действия, направленные на изменение существующего положения либо уменьшение объема недвижимого имущества ответчиков".

Арбитражный суд Москвы 4 марта 2014 года по заявлению ЦБ РФ признал несостоятельным (банкротом) Инвестбанк. Суд тогда открыл конкурсное производство в отношении Инвестбанка и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Выступая тогда на заседании, представитель ЦБ РФ заявил, что уточненный размер активов банка составляет порядка 18,1 млрд рублей, в то время как обязательства превышают 62 млрд рублей.

Представитель временной администрации уточнил, что задолженность Инвестбанка перед физическими лицами составляет около 40,8 млрд рублей, выявлены сомнительные сделки с ценными бумагами, совершенные до отзыва лицензии. Кроме того, по словам представителя временной администрации, финансовый анализ свидетельствует о наличии признаков преднамеренного банкротства.

Банк России отозвал лицензию у Инвестбанка 13 декабря 2013 года. ЦБ РФ в январе 2014 года подал иск о признании банка Инвестбанка банкротом.

Инвестбанк по итогам трех кварталов 2013 года занимал 79-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк являлся участником системы страхования вкладов.