Бывший зампред ЦБ РФ Корищенко задержан в Москве

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Бывший заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко задержан в Москве в рамках расследования уголовного дела о выводе 3,2 млрд рублей из "Инвестбанка", сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Корищенко задержан в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД в 2019 году по факту вывода из "Инвестбанка" под видом невозвратных кредитов порядка 3,2 млрд рублей организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте Корищенко.

Всего по делу проходят 19 фигурантов - практически все менеджеры банка, включая экс-председателя Сергея Менделеева, экс-членов наблюдательного совета банка Сергея Зайцева и Владимира Гезина (осужден 11 июня этого года на 3,5 года лишения свободы).

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

62-летний Корищенко занимал должность заместителя председателя ЦБ России с 2002 по 2008 годы, в настоящее время руководит кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" - российский коммерческий банк, прекративший деятельность 13 декабря 2013 г. в связи с отзывом лицензии Центральным банком РФ.