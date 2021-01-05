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Путин попросил московские власти на прибедняться с бюджетом

Президент РФ выразил надежду на исполнение бюджета столицы с профицитом и без заимствований

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин, обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину, заявил, что рассчитывает, что бюджет столицы будет выполняться с профицитом, заимствования не понадобятся.

"Выражая слова благодарности за проделанную работу, хочу выразить надежду на то, что и в наступившем 2021 году вы и все ваши коллеги будут действовать так же эффективно. И надеюсь, ничего заимствовать вам не придется, бюджет Москвы достаточно сильный, не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем значительным профицитом. Так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в этом смысле в порядке", - сказал Путин на совещании по вопросам социальной защиты населения.

Он выразил надежду, что Москва сможет помочь и регионам в следующем году.

В свою очередь Собянин сообщил, что, несмотря на все дефициты бюджета в 2021 году, все социальные программы будут выполнены. Для этого Москва намерена прибегнуть к программе заимствований.

"Все программы, которые мы наметили в 2021 году, несмотря на все дефициты и проблемы, будут выполнены. Мы определили себе программу заимствований и считаем, что мы справимся с ней, займем деньги, но будем выполнять программу. В дальнейшем они окупятся", - сказал мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что в столичный бюджет планировалось привлечь по программе заимствования до 396 млрд рублей.

Владимир Путин Сергей Собянин Москва

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