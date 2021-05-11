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Собянин предложил увеличить доходы и расходы бюджета Москвы на 191 млрд рублей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об увеличении доходной и расходной части бюджета города на 191,3 млрд рублей в 2021 году, чтобы доходы составили 2 834 млрд рублей, а расходы - 3 344 млрд рублей.

При этом планируемый дефицит городского бюджета на 2021 год останется на уровне 510 млрд рублей.

Как говорится в сообщении мэрии, рост доходов бюджета Москвы связан с быстрыми темпами восстановления экономики города во II полугодии 2020 и I квартале текущего года. Прогнозные показатели по доходам городского бюджета на 2021 год увеличиваются: по налогу на прибыль организаций - на 92,6 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц - на 67,5 млрд рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - на 9,8 млрд рублей, по безвозмездным поступлениям - на 21,3 млрд рублей.

Дополнительные доходы чиновники планируют направить приоритетные программы развития социальной и транспортной инфраструктуры: строительство амбулаторно-поликлинических учреждений, завершение реконструкции футбольного стадиона "Москвич" с новой стрелковой галереей и сооружениями для занятия легкой атлетикой.

Также доходы будут направлены на финансирование в целях приближения сроков окончания строительства Большой кольцевой линии метрополитена и начала строительства Рублево-Архангельской линии на участке от станции "Шелепиха" до станции "Липовая Роща", развитие железнодорожной инфраструктуры в целях организации новых линий наземного метро МЦД, завершение строительства нового автобусного парка около деревни Красная Пахра, выполнение проектных и строительных работ на важнейших объектах улично-дорожной сети: Северо-Восточной и Юго-Восточной хордах, Южной рокаде, транспортной развязке на пересечении МКАД с Липецкой улицей, подъездах к новым производственным объектам технополиса "Москва" в промзоне "Руднево" и другое.

Увеличение расходной части бюджета позволит ускорить реализацию инфраструктурных проектов, которые станут стимулом для дальнейшего роста экономики, повышения инвестиционной привлекательности столицы, увеличения числа рабочих мест, а также повышения комфорта городской среды и качества жизни москвичей, объяснили в мэрии.

Москва Сергей Собянин Мосгордума Москвич Московский метрополитен

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