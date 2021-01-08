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В метро Москвы продлили время работы новогоднего поезда до 10 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Курсирующий по кольцевой линии московского метро новогодний поезд "Еж" будет работать до 10 января включительно.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы.

Тематический поезд заработал в метро в преддверии новогодних праздников - 21 декабря. За это время он перевез 330 тыс. пассажиров.

Ранее планировалось, что состав будет работать до 8 января.

"Еж" украшен световыми гирляндами, изображениями новогодних игрушек и хвойных веток.

К следующим новогодним праздникам дизайн поезда планируют обновить. Кроме того, количество таких тематических составов собираются увеличить.

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