В московском метро запустили поезд финансовой грамотности

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В московском метро запустили тематический поезд, посвященный финансовой грамотности, он будет курсировать по Сокольнической линии, сообщил городской Департамент транспорта.

По словам чиновников, в вагонах поезда пассажиры смогут прочитать, как безопасно обращаться с банковской картой, как перевести деньги по номеру телефона через Систему быстрых платежей, как уберечь деньги от кибермошенников.

Заммэра столицы Максим Ликсутов через пресс-службу уточнил, что этот поезд будет работать шесть месяцев, и выразил уверенность, что информация столичного Департамента финансов будет очень полезна пассажирам метро.