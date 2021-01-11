Движение по "синей" ветке московского метро вернулось в график

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Московском метрополитене устранили сбой, который привел к нарушениям графика движения поездов по Арбатско-Покровской линии, движение вернулось в график, сообщила пресс-служба предприятия.

"Проверка инфраструктуры завершена. Движение на Арбатско-Покровской линии не останавливалось, оно вводится в график", - говорится в сообщении в твиттере метрополитена.

Ранее предприятие сообщило, что на этой линии увеличены интервалы движения поездов от станции "Курская" до станции "Киевская" для проверки инфраструктуры. По сведениям источника "Интерфакса", это произошло из-за сбоя в подаче электроэнергии.

"По предварительной информации, сбой произошел в тоннеле, соединяющем станции "Арбатская" и "Смоленская", - сказал собеседник агентства.

Другой источник агентства пояснил, что причина сбоя, по предварительным данным, - неисправность устройства сигнализации централизации и блокировки, которое регулирует и обеспечивает безопасность движения поездов метро.

Пассажиры утверждают в соцсетях, что сбой в движении поездов утром в понедельник наблюдался на всем протяжении Арбатско-Покровской линии. Так, поездка от "Строгино" до "Киевской" занимала около часа вместо 25 минут.