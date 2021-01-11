Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:08Заразились
на 10.01В России 3 401 954+22 851В мире 90 279 044+644 726

Движение по "синей" ветке московского метро вернулось в график

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Московском метрополитене устранили сбой, который привел к нарушениям графика движения поездов по Арбатско-Покровской линии, движение вернулось в график, сообщила пресс-служба предприятия.

"Проверка инфраструктуры завершена. Движение на Арбатско-Покровской линии не останавливалось, оно вводится в график", - говорится в сообщении в твиттере метрополитена.

Ранее предприятие сообщило, что на этой линии увеличены интервалы движения поездов от станции "Курская" до станции "Киевская" для проверки инфраструктуры. По сведениям источника "Интерфакса", это произошло из-за сбоя в подаче электроэнергии.

"По предварительной информации, сбой произошел в тоннеле, соединяющем станции "Арбатская" и "Смоленская", - сказал собеседник агентства.

Другой источник агентства пояснил, что причина сбоя, по предварительным данным, - неисправность устройства сигнализации централизации и блокировки, которое регулирует и обеспечивает безопасность движения поездов метро.

Пассажиры утверждают в соцсетях, что сбой в движении поездов утром в понедельник наблюдался на всем протяжении Арбатско-Покровской линии. Так, поездка от "Строгино" до "Киевской" занимала около часа вместо 25 минут.

Москва Московский метрополитен

Новости

На синей ветке московского метро произошел сбой

Водитель автомобиля сбил трех пешеходов на юго-востоке Москвы

В домах москвичей повысят температуру из-за грядущих морозов

В домах москвичей повысят температуру из-за грядущих морозов

Синоптики пообещали москвичам на следующей неделе морозы до минус 27

Синоптики пообещали москвичам на следующей неделе морозы до минус 27

В Москве при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Жителям Москвы и области пообещали легкий мороз и снег на Рождество

Жителям Москвы и области пообещали легкий мороз и снег на Рождество

Работу московского метро и МЦК в Рождество продлят на час

Путин попросил московские власти не прибедняться с бюджетом

В Москве за первые дни нового года убрали полмиллиона кубометров снега

В Москве за первые дни нового года убрали полмиллиона кубометров снега
Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID в Москве упало до минимума с начала октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');