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На синей ветке московского метро произошел сбой

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Поезда на участке "Курская" - "Киевская" Арбатско-Покровской линии столичного метро утром в понедельник ходят с увеличенными интервалами из-за сбоя подачи электроэнергии, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительной информации, сбой произошел в тоннеле, соединяющем станции "Арбатская" и "Смоленская", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба столичного метрополитена подтвердила временное увеличение интервалов движения поездов от станции "Курская" до станции "Киевская", связав это с "проверкой инфраструктуры".

В администрации метрополитена заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления движения.

Другой источник агентства в 8:35 понедельника сообщил, что движение поездов входит в график.

"По предварительной информации, причина сбоя - неисправность устройства сигнализации, централизации и блокировки", - пояснил собеседник агентства.

Москва Арбатско-Покровская линия

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