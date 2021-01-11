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У здания суда в Москве задержали двух фигурантов "дела 27 июля"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Несколько человек задержаны у здания Головинского суда Москвы, где в понедельник должен был быть оглашен приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову и его предполагаемым соучастникам по делу о нападении на офис "Единой России" в московском районе Ховрино.

"Самариддина Раджабова (экс-фигурант "дела 27 июля" - ИФ) задержали у Головинского суда", - сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников в понедельник.

Второй фигурант из "дела 27 июля" Владислав Барабанов также сообщил о своем задержании в телеграм-канале. "Задержан у Головинского суда. Причиной назвали ориентировку на предмет кражи", - написал Барабанов. Он отметил, что в отделении полиции "Коптево" находится семь человек.

По предварительным данным, всего у здания суда задержано восемь человек.

Как сообщалось ранее, Головинский суд отложил на неделю оглашение приговора аспиранту МГУ Мифтахову по делу о поджоге офиса "Единой России". В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить его к шести годам колонии общего режима.

Для двоих других фигурантов дела Мифтахова - Елены Горбань и Андрея Ейкина - прокуратура запросила четыре и два года лишения свободы условно с испытательными сроками на пять лет и три года соответственно.

Защита Мифтахова настаивает на оправдательном приговоре.

Дело о нападении на офис "Единой России"

Фигурантам вменяется хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Речь идет о нападении на офис "Единой России" 30 января 2018 года в Ховрино, когда неизвестные разбили окно и бросили в помещение дымовую шашку. Видео акции позднее появилось в интернете.

Мифтахов заявлял, что не признает вину и что ему "фабрикуют дело за политические взгляды".

Двое других фигурантов признали вину, однако не подтвердили участие Мифтахова в акции.

Дело Мифтахова получило резонанс, в его поддержку была развернута кампания активистами студенческого сообщества.

"Дело 27 июля"

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы (выборы прошли 8 сентября). По итогам мероприятия были задержаны более тысячи человек.

После акции СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым было арестовано свыше десяти человек.

Головинский суд Москва Азат Мифхахов МГУ

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