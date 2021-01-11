Суд отложил на неделю оглашение приговора аспиранту МГУ Мифтахову

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы 18 января огласит приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову и его предполагаемым соучастникам по делу о нападении на офис партии "Единая Россия" в московском районе Ховрино.

"Судья определил перенести оглашение приговора на 18 января в 12:00", - сообщили в пресс-службе суда.

Изначально оглашение должно было состояться в понедельник, 11 января. Причины решения о переносе заседания в суде не пояснили.

Как сообщалось, в ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Мифтахова к шести годам колонии общего режима.

Для двоих других фигурантов дела Мифтахова – Елены Горбань и Андрея Ейкина – прокуратура запросила четыре и два года лишения свободы условно с испытательными сроками на пять лет и три года соответственно.

Защита Мифтахова настаивает на оправдательном приговоре.

Обвинение

Фигурантам вменяется хулиганство (часть 2 статьи 213 УК РФ). Речь идет о нападении на офис "Единой России" 30 января 2018 года в Ховрино, когда неизвестные разбили окно и бросили в помещение дымовую шашку. Видео акции позднее появилось в интернете.

Мифтахов заявлял, что не признает вину и что ему "фабрикуют дело за политические взгляды".

Двое других фигурантов признали вину, однако не подтвердили участие Мифтахова в акции.

Следствие заявляло, что Мифтахов "является активным членом незарегистрированного леворадикального анархического движения "Народная самооборона", ставящего своей целью неконституционную смену власти путем организации в Москве массовых беспорядков по сценарию оранжевых революций".

О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска в общежитии МГУ на Ленинских горах стало известно 1 февраля 2019 года. По данным осведомленного источника "Интерфакса", правоохранительные органы вышли на молодого человека в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января 2019 года.

После этого, 7 февраля, Мифтахов был освобожден без предъявления обвинения, однако его сразу задержали по делу о хулиганстве.

В 2018 году Мифтахов был приговорен к штрафу в 45 тыс. руб. по делу о нападении на представителя власти.

Дело Мифтахова получило резонанс, в его поддержку была развернута кампания активистами студенческого сообщества.