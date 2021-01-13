Напавший на полицейских москвич лечился в наркологической клинике

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Мужчина, который накануне попытался напасть с ножом на полицейских в жилом доме на юге Москвы, лечился в наркологической клинике накануне преступления, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, после возвращения домой мужчина пил алкоголь, стал вести себя агрессивно, а также высказывал суицидальные намерения. Он также угрожал ножом своей матери, которая впоследствии вызвала медицинских работников и полицию.

Ранее сообщалось, что полицейские на юге Москвы застрелили мужчину, который попытался напасть на них с ножом. По версии следствия, 12 января сотрудники полиции по вызову бригады скорой помощи прибыли в квартиру жилого дома по Гурьевскому проезду, где мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно и не реагировал на предупреждения. Он угрожал убийством окружающим и напал на сотрудников полиции.

Полицейские сделали предупредительный выстрел, после чего выстрелили в нападавшего, который скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ). Мужчине посмертно будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.