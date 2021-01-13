Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 594 383+703 003

Напавший на полицейских москвич лечился в наркологической клинике

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Мужчина, который накануне попытался напасть с ножом на полицейских в жилом доме на юге Москвы, лечился в наркологической клинике накануне преступления, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, после возвращения домой мужчина пил алкоголь, стал вести себя агрессивно, а также высказывал суицидальные намерения. Он также угрожал ножом своей матери, которая впоследствии вызвала медицинских работников и полицию.

Ранее сообщалось, что полицейские на юге Москвы застрелили мужчину, который попытался напасть на них с ножом. По версии следствия, 12 января сотрудники полиции по вызову бригады скорой помощи прибыли в квартиру жилого дома по Гурьевскому проезду, где мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно и не реагировал на предупреждения. Он угрожал убийством окружающим и напал на сотрудников полиции.

Полицейские сделали предупредительный выстрел, после чего выстрелили в нападавшего, который скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ). Мужчине посмертно будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Москва

Новости

В Москве в ночь на четверг начнется мощный снегопад

Аномальные морозы задержатся в московском регионе на неделю

Дело "Нового величия"

Двум фигурантам дела "Нового величия" уменьшили срок на три месяца

Двум фигурантам дела "Нового величия" уменьшили срок на три месяца

В Латвии найдены утерянные витражи павильона ВДНХ

Число пострадавших в ДТП с автобусами в Подмосковье возросло до 50

Источник сообщил о госпитализации 24 человек после ДТП на Новой Риге

Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19

В Москве начались переговоры Путина, Пашиняна и Алиева

В Москве к выходным похолодает до -20 градусов

В Москве к выходным похолодает до -20 градусов

РЖД переведут несколько поездов с Курского вокзала на станцию Черкизово

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');